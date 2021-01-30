Значительный снег, гололед, ветер. ГСЧС предупредила об ухудшении погоды 1 февраля в ряде регионов Украины

30.01.2021, 10:40, Новости дня

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1 февраля ожидается ухудшение погодных условий в ряде украинских областей. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 30 января.

“В большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях – значительный снег (прирост снежного покрова 5–10 см), днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях – снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15–20 м/с”, – говорится в сообщении.

На дорогах в северных и центральных областях ожидается гололед (I уровень опасности, желтый).

“30–31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности, желтый). Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушения движения автотранспорта на отдельных участках дорог”, – заявили в ГСЧС.

По состоянию на утро 30 января обесточенными из-за непогоды остаются 108 населенных пунктов в Николаевской и Одесской областях.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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