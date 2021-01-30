 

НАБУ обвинило Офис генпрокурора в попытке спасти Татарова

30.01.2021, 10:40, Новости дня
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Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Офис генерального прокурора в попытке спасти заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Заявление бюро обнародовано 29 января на официальном сайте.

В НАБУ отмечают, что несмотря на наличие достаточных доказательств, свидетельствующих о предоставлении экс-нардепом Максимом Микитасем взятки, а также показания самого экс-нардепа, 27 января Офис генпрокурора переквалифицировал преступление на некоррупционное. Из-за этого появились формальные основания для устранения детективов НАБУ от расследования преступления, подозреваемым в котором является Татаров, отметили в бюро.

Кроме этого, в НАБУ пожаловались, что Офис генпрокурора фактически заблокировал возможность обжалования в Высшем антикоррупционном суде решения Печерского райсуда Киева об изменении подследственности в уголовном производстве по подозрению Татарова.

Также, по данным НАБУ, не выполняется решение ВАКС об истребовании дела из Печерского суда.

В декабре 2020 года СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации “Укрбуд” Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро. Об этом 13 января сообщила пресс-служба НАБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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