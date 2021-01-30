 

YouTube по ошибке начал блокировать видео с гимном России

30.01.2021, 10:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Видеохостинг YouTube заблокировал ряд видео, содержащих гимн России из-за нарушения авторских прав, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Российское ведомство обратилось в Google в требованием снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России.

– Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка платформой YouTube гимна России это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны, – заявили в Роскомнадзоре.

О проблеме с блокированием гимна сообщал, в частности, российский видеоблогер Юрий Хованский. В своем Telegram он рассказал, что не мог загрузить из-за этого видео, так как видеохостинг указывал правообладателем гимна американскую компанию Broadcast Music, Inc.

Также о проблеме сообщал Telegram-канал “Незыгарь”.

Позже в Google признали, что ограничение на российский гимн наложили по ошибке, сообщало агентство ТАСС. Претензию Broadcast Music Inc. на авторские права на гимн в компании назвали необоснованной и пообещали ее отозвать. В Google добавили, что отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение правил хостинга.

Система Content ID позволяет правообладателям идентифицировать свой контент на YouTube и управлять им. В ней хранятся образцы контента, загруженные правообладателями – так называемые цифровые отпечатки. Все новые видео, которые публикуются на YouTube, сравниваются с этими отпечатками. Если обнаруживается совпадение, система Content ID заявляет права на ролики от имени правообладателя и применяет выбранные им политики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / В ходе демонстраций во Франции пострадали 37 полицейских

06.07 / Замминистра науки Лукашевич арестовали по делу о хищении 50 млн рублей

25.01 / Стартовал новый сезон премии «Студент года»

25.11 / 51-летняя Лопес полностью обнажилась для видео

06.11 / В Латвии ввели режим ЧС из-за ситуации с COVID-19

16.09 / США вновь подчеркнули, что Россия должна уважать суверенитет Беларуси

09.07 / Фургал, Жириновский, Кремль и криминал 

20.10 / Зеленский выступил с посланием в Раде, в Украине рекорд по смертям от COVID-19. Главное за день

05.08 / Вторую волну пандемии коронавируса во Франции ожидают осенью или зимой

07.08 / Франция и Германия вышли из переговоров по реформированию ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска