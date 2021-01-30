YouTube по ошибке начал блокировать видео с гимном России

30.01.2021, 10:40, Новости дня

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Видеохостинг YouTube заблокировал ряд видео, содержащих гимн России из-за нарушения авторских прав, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Российское ведомство обратилось в Google в требованием снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России.

– Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка платформой YouTube гимна России это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны, – заявили в Роскомнадзоре.

О проблеме с блокированием гимна сообщал, в частности, российский видеоблогер Юрий Хованский. В своем Telegram он рассказал, что не мог загрузить из-за этого видео, так как видеохостинг указывал правообладателем гимна американскую компанию Broadcast Music, Inc.

Также о проблеме сообщал Telegram-канал “Незыгарь”.

Позже в Google признали, что ограничение на российский гимн наложили по ошибке, сообщало агентство ТАСС. Претензию Broadcast Music Inc. на авторские права на гимн в компании назвали необоснованной и пообещали ее отозвать. В Google добавили, что отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение правил хостинга.

Система Content ID позволяет правообладателям идентифицировать свой контент на YouTube и управлять им. В ней хранятся образцы контента, загруженные правообладателями – так называемые цифровые отпечатки. Все новые видео, которые публикуются на YouTube, сравниваются с этими отпечатками. Если обнаруживается совпадение, система Content ID заявляет права на ролики от имени правообладателя и применяет выбранные им политики.