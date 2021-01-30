На Кубе разбился военный вертолет, погибло пять человек

30.01.2021, 10:40, Новости дня

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На Кубе 29 января разбился военный вертолет. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вертолет летел из провинции Ольгин в Гуантанамо. В заявлении Кубинских революционных вооруженных сил говорится, что он врезался в “возвышенность”.

Погибли все пять членов экипажа. Началось расследование причин катастрофы.

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