 

На Кубе разбился военный вертолет, погибло пять человек

30.01.2021, 10:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На Кубе 29 января разбился военный вертолет. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вертолет летел из провинции Ольгин в Гуантанамо. В заявлении Кубинских революционных вооруженных сил говорится, что он врезался в “возвышенность”.

Погибли все пять членов экипажа. Началось расследование причин катастрофы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / В Харькове дочь погибшего в авиакатастрофе Ан-26Ш пилота отказались принять в школу. Директора отстранили

24.07 / Россия возобновляет международное авиасообщение из трех городов

22.08 / Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия в Белоруссии

14.01 / Врачи спасли 200-киллограммового мужчину с 97% поражением легких

03.09 / “Срач из-за груди Литвиновой”. Подписчики режиссера обсудили ее бюст

14.07 / Госдума поддержала проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

05.09 / Компания Honor представила умные часы Watch GS Pro

17.12 / Роман Цимбалюк: Скука. Пресс-конференция Путина была без эмоций и без единого яркого вопроса

06.10 / Навальный дал первое видеоинтервью после выписки из больницы

21.10 / В России разбился бомбардировщик Су-34, летчики катапультировались

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска