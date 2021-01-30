 

МРК «Грайоворон» вошел в состав Черноморского флота

30.01.2021, 10:36, Новости дня
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Малый ракетный корабль «Грайворон» с ракетами «Калибр» вошел в состав Черноморского флота. Торжественная церемония поднятия флага прошла в субботу на причале в центре Севастополя.

«Поздравляю личный состав с вводом корабля в состав Черноморского флота», – передает ТАСС слова начальника Главного штаба ВМФ РФ Александра Витко.

В митинге в честь поднятия флага на «Грайвороне» участвовали военнослужащие и представители командования Черноморского флота, горожане, городские власти, представители завода-изготовителя и РПЦ.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса «река – море». Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного и радиотехнического вооружения, в том числе ракетным комплексом «Калибр-НК». «Грайворон» станет четвертым МРК проекта 21631 для Черноморского флота. Сейчас в составе в Черном море уже выполняют задачи экипажи трех кораблей проекта: «Вышний Волочек», «Орехово- Зуево» и «Ингушетия».



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