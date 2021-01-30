 

Система «Безопасный город» помогла раскрыть больше 5 тыс. преступлений в Москве

30.01.2021, 10:36, Новости дня
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Полиция раскрыла более 5 тыс. преступлений в российской столице в 2020 году с помощью системы «Безопасный город», сообщили в ГУ МВД по Москве.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что за 2020 год «с использованием системы городского видеонаблюдения – правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» – было раскрыто 5 тыс. 85 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2 тыс. 713 краж».

Всего в системе видеонаблюдения функционирует более 189 тыс. камер.

Ее применение также способствует профилактике правонарушений в общественных местах как в повседневной жизни, так и при проведении массовых мероприятий и акций, в ходе которых существует повышенный риск актов вандализма, краж, нанесения вреда здоровью.

В том числе за счет использования системы «Безопасный город» по итогам 2019 года уровень преступности в общественных местах города снизился на 6%, на улицах – на 12%.

В первом полугодии 2020 года число квартирных краж и угонов автомобилей уменьшилось на 40%.

Также в первом полугодии минувшего года с помощью этой системы выявлялись и предотвращались случаи нарушения карантина по коронавирусу в период действия ограничительных мер.

Напомним, в феврале 2020 года президент РФ Владимир Путин призвал повысить уровень раскрываемости преступлений.



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