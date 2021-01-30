France 3 – из-за нехватки доз во Франции закрываются центры вакцинации

30.01.2021, 10:30, Новости дня

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Центры вакцинации во французских регионах вынуждены прекращать работу, потому что им не хватает доз для всех записавшихся, передаёт France 3. Местные службы здравоохранения перекладывают вину за сорванные поставки на фармацевтические компании, мощности производства которых не могут обеспечить запланированные объёмы.

В парижском пригороде Ле-Ренси всё было готово. Центр вакцинации от COVID-19 должен был начать работу в понедельник, но палатки останутся пустыми.

ЖАН-МИШЕЛЬ ЖЁНЕСТЬЕ, мэр Ле-Ренси: Мы всё подготовили за три дня. Мы запланировали открытие на 1 февраля, но несколько дней назад префект мне сказал, что из-за нехватки доз этого сделать не получится.

Большое разочарование для 400 человек, которые заранее записались на вакцинацию.

ЭДИТ АТТАФ, жительница Ле-Ренси: Я бы предпочла пройти вакцинацию раньше, чтобы уже не волноваться. Потому что сейчас мы во власти… (Нервно смеётся.)

Вакцины приходится ждать. В результате местная служба здравоохранения в Парижском регионе объявила, что со вторника больше не будет делать первую прививку. Такая приостановка необходима, чтобы обеспечить вакциной тех, кто записался на вторую прививку.

Такие же проблемы наблюдаются в других регионах. В Мэш (регион Франш-Конте) центр вакцинации никогда не пустует.

ПОЛУЧАЮЩИЙ ВАКЦИНУ: Как оса ужалила.

МЕДСЕСТРА: Даже не оса.

Однако ему придётся прекратить работу. Приём на следующей неделе отменили.

АДМИНИСТРАТОР: Тогда мы оба отменяем, правильно? Мы с вами свяжемся.

Доз недостаточно, чтобы продолжать работу.

РЕЖИ ЛИЖЬЕ, мэр Мэша: Сначала региональная служба здравоохранения обещала нам определённое количество доз, но в последние дни постепенно это число уменьшалось, пока во вторник нам не сказали: «Извините, но вы не сможете провести все вакцинации, запланированные до начала марта, потому что мы не сможем доставить вам все обещанные дозы».

В местной службе здравоохранения признают проблему с поставками.

ПЬЕР ПРИБИЛЬ, глава службы здравоохранения региона Бургонь-Франш-Конте: Если обязательства не выполняются, то имеется в виду невыполнение обязательств фармацевтическими лабораториями, потому что поставки лабораторий не достигают того объёма, на который рассчитывали.

Эта напряжённая ситуация пока не привела к пересмотру графика вакцинаций в домах престарелых.

Дата выхода в эфир 28 января 2021 года.