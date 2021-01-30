Диетолог Пискарева назвала допустимую норму потребления фастфуда

30.01.2021, 10:24, Разное

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Врач-диетолог Ирина Писарева пояснила о допустимой норме употребления фастфуда. Она объяснила, на сколько часто можно есть эту еду, и какие блюда наносят наибольший вред организму.

Если в целом человек питается правильно, то фастфуд допускается есть один-два раза в неделю. В рационе людей в идеальном варианте должны присутствовать цельнозерновые каши, фрукты, овощи, белки. Отмечается, что неправильная еда может составлять 10-15%, только в данном случае организму не будет нанесен серьезный вред.

Писарева настоятельно рекомендует отказаться от картофеля фри, поскольку приготовление происходит во фритюре, а при данном процессе появляется множество трансжиров. Эти элементы оказывают негативное воздействие на организм, особенно на сердце и сосуды.

По словам диетолога Ольги Григорьян, не существует абсолютно полезных или же вредных продуктов. Человеку можно есть все, но важно учитывать размер порций и состояние своего здоровья.

Если люди станут во время трапезы употреблять сладкую газировку, то будет увеличиваться уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, наносит вред организму. Одна молекула глюкозы способствует формированию четырех молекул жира. Даже если на упаковке содержится информация об отсутствии сахара – это уловка бизнеса. В продукте все равно имеется декстроза, представляющая собой углевод, распадающийся в процессе образования глюкозы.

Источник: russian.rt.com