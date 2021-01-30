 

Диетолог Пискарева назвала допустимую норму потребления фастфуда

30.01.2021, 10:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач-диетолог Ирина Писарева пояснила о допустимой норме употребления фастфуда. Она объяснила, на сколько часто можно есть эту еду, и какие блюда наносят наибольший вред организму.
Если в целом человек питается правильно, то фастфуд допускается есть один-два раза в неделю. В рационе людей в идеальном варианте должны присутствовать цельнозерновые каши, фрукты, овощи, белки. Отмечается, что неправильная еда может составлять 10-15%, только в данном случае организму не будет нанесен серьезный вред.

Писарева настоятельно рекомендует отказаться от картофеля фри, поскольку приготовление происходит во фритюре, а при данном процессе появляется множество трансжиров. Эти элементы оказывают негативное воздействие на организм, особенно на сердце и сосуды.

По словам диетолога Ольги Григорьян, не существует абсолютно полезных или же вредных продуктов. Человеку можно есть все, но важно учитывать размер порций и состояние своего здоровья.

Если люди станут во время трапезы употреблять сладкую газировку, то будет увеличиваться уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, наносит вред организму. Одна молекула глюкозы способствует формированию четырех молекул жира. Даже если на упаковке содержится информация об отсутствии сахара – это уловка бизнеса. В продукте все равно имеется декстроза, представляющая собой углевод, распадающийся в процессе образования глюкозы.

Источник: russian.rt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Скандалы: «Республика» пала

31.07 / Мнение: Целевой налог на спиртное и табак, алкозамки и шайка велосипедистов

27.10 / Директор Уханьской биолаборатории анонсировал создание СOVID-20 Pro

03.10 / «Предчувствовал уход» – Максим Галкин рассказал о болезни Кальянова

28.06 / Наглая тактика Кремля или Зачем Путин вооружает украинцев паспортами РФ

25.07 / Убирайте Дегтярева!

13.09 / Названны ранние симптомы рака крови

14.12 / «Близость к президенту победит»

17.11 / Исчезнувшие на глазах очевидцев

29.06 / Доктор Мясников предостерег от ограничений на количество никотина в электронных сигаретах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска