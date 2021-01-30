Названы последствия для организма при резком изменении погоды

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30.01.2021, 10:24, Разное
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Врач Андрей Тяжельников в ходе интервью рассказал, какие могут быть последствия для организма при резком изменении погоды. У человек нередко наблюдается беспокойство и сонливость.
В Москве этой зимой не раз наблюдались температурные скачки, когда на улице было 20 градусов со знаком «минус», а потом наступала оттепель. Сотрудник центра погода «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что морозы еще не закончились. На этих выходных ночью ожидается до -10, а днем до -6 градусов по Цельсию. Даже у здоровых людей присутствуют дискомфортные ощущения при резком изменении погодных условий. Они ощущают не только сонливость, но и нехватку воздуха. Не исключены слабость, тошнота, головные боли, учащение пульса, рассеянность.

Когда резко меняется погода, обостряются и хронические болезни. Особенно страдают люди с низким и высоким артериальным давлением, те, кто имеет сердечно-сосудистые патологии.

Источник: ria.ru



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