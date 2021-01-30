Экипаж российской яхты задержали в Вануату

30.01.2021, 9:43, Новости дня

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Российские дипломаты оказывают консульскую помощь троим россиянам, которые были задержаны береговой охраной Вануату и помещены на карантин в столице островного государства Порт-Вила, сообщили в посольстве РФ в Австралии (по совместительству в Вануату).

В дипмиссии сообщили, что «три российских гражданина, предположительно, из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие». Однако они «никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату, а поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охранной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин, чем они сейчас и занимаются», передает РИА «Новости».

«Россияне находятся на карантине, посольство в настоящее время оказывает им консульскую помощь и решает вопрос с властями, как сделать так, чтобы их отпустили и дали им свободно продолжить свой маршрут», – добавили в посольстве.

Ранее AFP со ссылкой на полицию сообщило, что власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками в связи с подозрениями, что суда незаконно находились в его водах.