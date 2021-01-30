 

Россия и Иран подписали соглашение о производстве «Спутника V»

30.01.2021, 9:43, Новости дня
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Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране, сообщил посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

В ближайшее время делегация министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана посетит Москву, чтобы обсудить вопрос производства препарата, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран приступит к ее совместному производству при участии Москвы. В Иране не исключили, что вакцинация в стране начнется с российского препарата.

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.



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