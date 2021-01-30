Несмотря на запрет, полячек, желающих сделать аборт, будет становиться всё больше

30.01.2021, 9:28, Новости дня

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В Польше уже второй вечер подряд проходят акции протеста, передаёт France 24. Начались они после того, как в четверг в стране вступил в силу почти полный запрет на аборты. При этом активисты уверены в том, что, несмотря на принятые властями меры, число женщин, желающих пройти эту процедуру, будет только расти.

Протестующие заполонили улицы, выкрикивая гневные лозунги перед Конституционным судом Польши. Происходит так уже второй вечер подряд после того, как в четверг вступил в силу почти полный запрет на аборты.

Вердикт Конституционного суда впервые был вынесен ещё в октябре после запроса со стороны членов правящей ультраконсервативной партии «Право и справедливость». Он спровоцировал массовые протесты, длившиеся несколько недель.

Согласно решению суда, аборты являются незаконными, за исключением случаев изнасилования, инцеста, а также ситуаций, когда существует угроза для здоровья матери.

Активисты заявляют, что уже в среду вечером женщины в панике обращались к ним за консультацией.

КРИCТИНА КАЦПУРА, Федерация женщин и планирования семьи: За ночь я приняла около десяти подобных звонков. Не все были от женщин. Были звонки от врачей и гинекологов, которые спрашивали, что делать, если возникла такая необходимость.

Сторонники этого решения заявляют, что оно наконец-то обеспечивает равенство прав человека для нерождённых детей и защищает женщин от травмы, вызываемой абортом.

МАРИЯ КУРОВСКА, член польского парламента: Есть одна очень точная и разумная польская поговорка, которая гласит: «Лучше иметь десять детей на плечах, чем одного на совести». И, думаю, это часть нашей философии по защите жизни.

Это серьёзное поражение для активистов, отстаивающих право женщин на аборты в одной из самых открыто католических стран. По оценкам групп, занимающихся защитой прав женщин, ежегодно 200 тысяч жительниц Польши пытаются сделать нелегальный или небезопасный аборт, либо вынуждены выезжать за рубеж для совершения этой процедуры. И, как заявляют активисты, эта цифра будет только расти.

Дата выхода в эфир 29 января 2021 года.