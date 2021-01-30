 

«Отравленный подарок» Трампа станет препятствием для пересмотра политики США по Кубе

30.01.2021, 9:28, Новости дня
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Администрация Джо Байдена сказала о своём намерении «пересмотреть» политику Дональда Трампа по Кубе, что может предвещать возвращение к курсу Барака Обамы, пишет испанское издание ABC. При этом, как отмечается в статье, принятое за несколько дней до ухода из Белого дома решение Трампа внести Кубу в список стран-спонсоров терроризма может стать препятствием для планов нового президента США.


Reuters

Белый дом объявил о том, что администрация президента Джо Байдена «пересмотрит» политику Дональда Трампа в отношении Кубы, пишет испанская газета ABC.

Как отмечает издание, всего через неделю после инаугурации новый американский лидер подаёт сигналы об изменениях, которые произойдут в отношениях между главной мировой державой и Гаваной.

О смене курса по Кубе, предвещающей возврат к политике Барака Обамы, объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наша политика в отношении Кубы основывается на двух принципах, — сказала она. — Во-первых, поддерживать демократию и права человека, что будет в центре наших усилий. Во-вторых, американцы, особенно американцы кубинского происхождения, являются лучшими послами свободы на Кубе».

Таким образом, как поясняет издание, Псаки, возможно, намекнула на потенциальное расширение возможностей для поездок на остров.

«Поэтому мы пересмотрим политику администрации Трампа», — добавил она.

Ещё в ходе предвыборной кампании Байден пообещал изменить политику, «которая нанесла вред кубинскому народу, не добившись прогресса в области демократии и прав человека», напоминает издание.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил тогда избирателям, что Байден станет «марионеткой» социализма. И эта идея прижилась среди латиноамериканского электората — в частности, кубинской и венесуэльской диаспор. В результате латиноамериканцы начали активнее поддерживать Трампа, а Флорида, один из ключевых штатов, перешёл на сторону нью-йоркского миллиардера.

Более того, за девять дней до ухода из Белого дома Трамп оставил своему преемнику «отравленный подарок»: он внёс Кубу в список стран-спонсоров терроризма, что станет препятствием на пути изменения курса, к которому стремится Байден, отмечает ABC.



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