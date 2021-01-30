 

При Байдене столкновение интересов США и ФРГ не прекратится

30.01.2021, 9:28, Новости дня
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Несмотря на смену правящей администрации в США, спорные вопросы между Вашингтоном и Берлином никуда не исчезнут, пишет Frankfurter Allgemeine. Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддерживает курс Дональда Трампа в отношении расходов союзников по НАТО на оборону, «Северного потока — 2» и Китая. Это значит, что интересы ФРГ и США продолжат сталкиваться.


Reuters

Утверждение Энтони Блинкена в качестве нового госсекретаря США не вызвало в Германии много внимания, пишет Frankfurter Allgemeine. Между тем, предлагаемый Блинкеном курс предлагает столкновение с интересами ФРГ по целому ряду важных вопросов, отмечает издание.

В первую очередь, речь идёт о расходах на оборону. Блинкен заявил, что политика Дональда Трампа, направленная на побуждение союзников к большему финансовому вкладу в оборону, была правильной. Это неудивительно, отмечает Frankfurter Allgemeine, поскольку цель по расходам на оборону в 2% от ВВП была прописана на саммите НАТО в 2014 году, когда у власти в США были демократы, а Джо Байден был вице-президентом.

Вторым крупным яблоком раздора станет «Северный поток — 2», пишет издание. Выступая в сенате, Блинкен назвал газопровод «плохой идеей» и анонсировал, что администрация Байдена сделает всё возможное для предотвращения завершения проекта. Конгресс уже одобрил санкции, а Блинкен показал готовность ими воспользоваться.

Ещё большее значение может иметь несовпадение взглядов США и Германии по КНР, отмечает Frankfurter Allgemeine. Блинкен подчеркнул, что разделяет жёсткий подход Трампа к отношениям с Пекином. Как пишет издание, оказалось, что внешняя политика Трампа была далеко не столь сумасбродной, как предполагалось. США, будучи последней западной сверхдержавой, приспосабливаются к новому мировому порядку, что означает соперничество с Китаем.

Между тем, в Германии не сильно интересуются стратегическими последствиями подъёма Китая, пишет издание. Внешняя политика Берлина по-прежнему является во многом внешней экономической политикой, иногда разбавленной правами человека и защитой климата. По мнению Frankfurter Allgemeine, этого недостаточно для того, чтобы выстоять в многополярном мире.

Во многом именно под влиянием ФРГ ЕС заключил с Китаем инвестиционное соглашение, напоминает издание. Что это может означать? Союз с Китаем против США? Независимая позиция Европы? Скорее всего, в Берлине вовсе не задаются подобными вопросами, считает Frankfurter Allgemeine, поскольку ФРГ уже давно не имеет собственного стратегического компаса. Как отмечает издание, Германии не нравится, что мир меняется, а потому она с удовольствием не замечает растущего влияния политики силы. 



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