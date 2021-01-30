На телеграм-канал Mash подали в суд за оскорбление чувств верующих

30.01.2021, 9:31, Разное

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Дорогомиловский районный суд Москвы принял иск гражданина Петрова Е. против телеграм-канал Mash, обвиняемого в публикации видео из предполагаемого «дворца Путина» в Геленджике.

Автор расследования – журналист Максим Иксанов, посетивший указанное место, по заявлению истца нарушил его право на безграничное доверие к расследованию Алексея Навального и должен понести наказание по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

– Телеграм-канал Mash занимается сознательным богохульством, пытаясь навязать дьявольские ценности и оскорбить нашего господа Алексея Навального, пытаясь посеять смуту среди свидетелей его пришествия, свидетелей его святости, и подлинности заявлений Блаженнейшего. Все эти злодеяния гражданина Иксанова и телеграм-канала Mash должны получить соответствующую правовую оценку, – говорится в исковом заявлении.

Если требования потерпевшей стороны будут удовлетворены, Иксанова могут оштрафовать в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Телеграм-канал Mash будет обязан по требованию Роскоманадзора удалить видео посещением журналистом Геленджика.

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