В отношении спонсора ФБК возбудили уголовное дело за мошенничество

30.01.2021, 9:24, Новости дня

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Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы между компаниями Хоменко и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания учебного заведения. Хоменко вместе с подельниками ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, в результате чего из муниципального бюджета было похищено более 30 млн рублей, сказано на сайте СК.

Как отмечается в сообщении, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), фактическим руководителем которого был блогер Алексей Нвальный. Сейчас спонсор ФБК объявлен в розыск, по имеющимся данным, он скрывается на Украине. Следствием проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также соучастников преступлений, говорится в сообщении.

В конце декабря 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций, в том числе ФБК.