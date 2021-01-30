Для водителей решили ввести новые ограничения на использование автомобилей

30.01.2021, 9:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С 1 июня МВД РФ планирует ввести новый перечень ограничений на использование автомобилей. Так, нельзя будет пользоваться машиной, если зимние шины установлены не на всех колесах, и использовать летнюю резину зимой, а зимнюю – летом.

Ведомство хочет обязать водителей ставить колеса именно того размера, который предусмотрен заводом-производителем автомобиля. Кроме того, автомобилисты не смогут сесть за руль, если замок ремня безопасности не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку, пишет ТАСС.

Также с 1 июня владельцы автомобилей с битопливными двигателями обязаны будут иметь паспорт на каждый газовый баллон, при этом документ должен быть оформлен его изготовителем. На уже установленном баллоне должны быть четко вытеснены серийный номер и обозначение, а если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом должны оформляться уполномоченными организациями. Среди прочего в перечне ограничений также прописано, что при неисправности аппаратуры спутниковой навигации, устройств или систем вызова экстренных оперативных служб, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации, пользоваться транспортным средством также будет запрещено.

В прошлом году МВД предложило запретить передвижение на автомобиле с летней резиной с декабря по февраль.