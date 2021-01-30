 

Китай ввел в коммерческую эксплуатацию пятый энергоблок реактора «Хуалун 1»

30.01.2021, 9:24, Новости дня
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Китай ввел в коммерческую эксплуатацию пятый энергоблок реактора третьего поколения «Хуалун 1» на АЭС в городе Фуцин в восточной провинции Фуцзянь, следует из сообщения Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC).

Реактор уже начал вырабатывать электроэнергию для поставки потребителям после семи дней работы в тестовом режиме, передает ТАСС.

Запуск энергоблока номер пять на этой АЭС был осуществлен 27 ноября 2020 года. В начале января 2021 года на станции были проведены холодные испытания шестого энергоблока реактора «Хуалун 1».

На данный момент как в самом Китае, так и за рубежом идет сооружение шести энергетических установок по такой же технологии. На АЭС в городе Фуцин уже установлены четыре реактора второго поколения, мощность каждого из которых составляет до 1 тыс. мегаватт.

Напомним, китайский реактор третьего поколения «Хуалун 1» является совместной разработкой Китайской национальной ядерной корпорации и Китайской генеральной корпорации ядерной энергетики, которая велась последние 30 лет.

В конце 2020 года соответствующая технология получила разрешение для выхода на рынок Европы. Проектный срок эксплуатации «Хуалун 1» составляет 60 лет.



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