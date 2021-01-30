 

Лубянскую площадь перекроют 31 января из-за установки памятника Дзержинскому

30.01.2021, 9:11, Разное
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Власти Москвы приняли решение восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве. Работы по установке монумента будут проведены в воскресенье 31 января. Об этом сообщил представитель департамента культуры города.

По словам чиновника, руководство города давно приняло такое решение и оно никак не связано с запланированными в этот день акциями на Лубянке.

«Об этом давно просили представители общественности, когда-то даже хотели провести референдум, вот правительство города и пошло на встречу. Поэтому, конечно, это всё вздор и глупости, что памятник решили поставить из-за митингов. Решение о восстановлении памятника было принято ещё в мае прошлого года. Тогда же была определена примерная дата. Памятник уже готов, 31 числа он будет установлен», – рассказали в департаменте культуры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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