Антифриз? – Наливай!

30.01.2021, 8:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

11 американских солдат отравились антифризом

AP January 30, 2021

На этой фотографии из архива от 9 сентября 2014 г. изображен въезд в Форт Блисс в Эль-Пасо, штат Техас, где 11 солдат армии США отравились, выпив этиленгликоль во время полевых учений. (AP Photo / Juan Carlos Llorca, файл)

Первоначальные лабораторные отчеты показывают, что солдаты употребили этиленгликоль, который обычно содержится в автомобильных продуктах, включая охлаждающую жидкость и тормозную жидкость.

Как сообщили в пятницу официальные лица армии США, расследование причин болезни 11 солдат, которые отравились неизвестным веществом, показало, что они, после 10-дневных полевых учений в Форт-Блисс (штат Техас), выпили антифриз, полагая, что это был алкоголь,.

Подполковник Элли Пейн, офицер по связям с общественностью 1-й бронетанковой дивизии и форта Блисс, заявила на пресс-конференции, что первоначальные лабораторные отчеты указывают на то, что солдаты отравились этиленгликолем, который обычно содержится в автомобильных продуктах, включая антифриз и тормозную жидкость.

11 солдат, двое из них в тяжелом состоянии, проходят лечение в армейском медицинском центре Уильяма Бомонта в приграничном городе Эль-Пасо, где они находятся с полудня четверга, сообщил Fort Bliss. Двое солдат нуждались в неотложной помощи, но их состояние уже улучшилось.

По словам Пэйн, одного из солдат пришлось интубировать, но сейчас ему больше не нужна помощь при дыхании. Ожидается, что до четырех солдат в ближайшее время будут выписаны из госпиталя.

Непонятно, почему солдаты думали, что пили алкоголь.

Пейн сказала, что военнослужащим запрещено употребление алкоголя во время несения службы, в том числе во время учений. Неясно, с какими дисциплинарными взысканиями столкнуться солдаты, в связи с тем что они употребляли алкоголь во время службы.

Этиленгликоль представляет собой прозрачную бесцветную и вязкую при комнатной температуре жидкость. При использовании в антифризах обычно добавляют флуоресцентные красители, например желтый или зеленый. Эффект от приема соединения может варьироваться от эйфории до головных болей и тошноты или органной недостаточности.

По словам Пейн, 11 отравившихся солдат приписаны к 11-й артиллерийской бригаде противовоздушной обороны, командованию противовоздушной и противоракетной обороны 32-й армии, и, по-видимому, больше никто из военнослужащих не пострадал.

Среди отравившихся – один уорент-офицер, два унтер-офицера и восемь рядовых, сообщили официальные лица Fort Bliss в более раннем заявлении.

«Мы приняли незамедлительные меры, чтобы оказать каждому участнику наилучшую доступную медицинскую помощь», – говорится в заявлении генерал-майора Шона С. Бернабе, командира 1-й бронетанковой дивизией и форта Блисс. «Наши офицеры задействованы на всех уровнях, чтобы давать советы, информацию и заботиться о своих товарищах по команде».

Представители Fort Bliss заявили, что служба уголовных расследований армии США расследует инцидент. Старший командир Форт-Блисс также назначил административное расследование для установления фактов и обстоятельств дела.