 

Антифриз? – Наливай!

30.01.2021, 8:58, Разное
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11 американских солдат отравились антифризом

AP  January 30, 2021   

На этой фотографии из архива от 9 сентября 2014 г. изображен въезд  в Форт Блисс в Эль-Пасо, штат Техас, где 11 солдат армии США отравились, выпив этиленгликоль во время полевых учений. (AP Photo / Juan Carlos Llorca, файл)

  •  Первоначальные лабораторные отчеты показывают, что солдаты употребили этиленгликоль, который обычно содержится в автомобильных продуктах, включая охлаждающую жидкость и тормозную жидкость.

Как сообщили в пятницу официальные лица армии США, расследование причин болезни 11 солдат, которые отравились  неизвестным   веществом, показало, что они,   после 10-дневных полевых учений в Форт-Блисс (штат Техас),  выпили  антифриз, полагая, что это был алкоголь,.

Подполковник Элли Пейн, офицер по связям с общественностью 1-й бронетанковой дивизии и форта Блисс, заявила на пресс-конференции, что первоначальные лабораторные отчеты указывают на то, что солдаты отравились   этиленгликолем, который обычно содержится в автомобильных продуктах, включая антифриз  и тормозную жидкость.

11 солдат,  двое из  них  в тяжелом состоянии, проходят лечение в армейском медицинском центре Уильяма Бомонта в приграничном городе Эль-Пасо, где они находятся с полудня четверга, сообщил Fort Bliss. Двое солдат нуждались в неотложной помощи, но их состояние  уже улучшилось.

По словам Пэйн, одного  из солдат пришлось интубировать, но сейчас ему больше не нужна помощь при дыхании. Ожидается, что до  четырех  солдат  в ближайшее время  будут  выписаны из госпиталя.

Непонятно, почему солдаты думали, что пили алкоголь.

Пейн сказала, что военнослужащим  запрещено употребление алкоголя  во  время  несения  службы, в том числе во время  учений. Неясно, с какими дисциплинарными взысканиями  столкнуться солдаты, в  связи  с  тем что  они употребляли  алкоголь во время службы.

Этиленгликоль представляет собой прозрачную бесцветную и вязкую при комнатной температуре  жидкость. При использовании в антифризах обычно добавляют флуоресцентные красители, например желтый или зеленый. Эффект от приема соединения может варьироваться от эйфории до головных болей и тошноты или органной недостаточности.

По словам Пейн, 11 отравившихся  солдат приписаны к 11-й артиллерийской бригаде противовоздушной обороны, командованию противовоздушной и противоракетной обороны 32-й армии, и, по-видимому, больше никто из военнослужащих  не пострадал.

Среди отравившихся – один уорент-офицер, два унтер-офицера и восемь рядовых, сообщили официальные лица Fort Bliss в более раннем заявлении.

«Мы приняли незамедлительные меры, чтобы оказать каждому участнику наилучшую доступную медицинскую помощь», – говорится в заявлении генерал-майора Шона С. Бернабе,  командира 1-й бронетанковой дивизией и форта Блисс. «Наши  офицеры задействованы на всех уровнях, чтобы давать советы, информацию и заботиться о своих товарищах по команде».

Представители Fort Bliss заявили, что служба уголовных  расследований  армии США расследует инцидент. Старший командир Форт-Блисс также назначил  административное расследование для установления фактов и обстоятельств дела.



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