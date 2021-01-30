 

29 января на Донбассе боевики пять раз нарушали режим тишины, ранены двое украинских военных – штаб ООС

30.01.2021, 8:54, Новости дня
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29 января российско-оккупационные войска на Донбассе нарушали режим прекращения огня пять раз. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook 30 января.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” недалеко от Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа “квадрокоптер” и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских воинов получили осколочные ранения”, – говорится в сообщении.

Военнослужащие были госпитализированы.

“Вблизи Опытного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов”, – сообщили в штабе ООС.

С начала суток 30 января на Донбассе режим тишины не нарушался, отметили в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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