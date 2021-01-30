 

В РФ начали создавать захваты для роботов с «чувством» осязания

30.01.2021, 8:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

НПО «Андроидная техника» создает захваты для роботов, которые смогут оценивать тепло, холод, тип поверхности, рассказали в пресс-службе организации.

В НПО рассказали, что «помимо манипуляторов с коллаборативными функциями, которые должны быть безопасны для человека во время работы, мы еще делаем захваты с определенным уровнем очувствления», передает ТАСС.

В частности, специальные датчики позволят контролировать процесс нажатия, ощущать давление при соприкосновении робота с каким-то объектом, робот будет «чувствовать» тепло или холод, тип поверхности, понимать, как лучше взаимодействовать.

Отмечается, что работы по созданию искусственного интеллекта ведутся в НПО «Андроидная техника» на постоянной основе.

«Сейчас у нас есть несколько проектов в работе, где эти блоки применяются, разрабатываются новые, наращиваются решения», – сказали в пресс-службе, подчеркнув, что это лишь отдельные элементы искусственного интеллекта.

Ранее в РФ запатентовали робота для бесконтактного взятия анализов на COVID-19.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Представлена базовая модификация обновленной Skoda Octavia

01.11 / Марка Renault отказалась от разработки дизельных двигателей

01.11 / В Турции ввели налог на проживание в отелях

24.06 / Европейские рынки падают из-за опасений по поводу роста числа заражений

25.11 / Конституционный кризис в Украине. Зеленский в письме главе Венецианской комиссии попросил оценить обоснованность решения КСУ

20.11 / Елена Бережная заявила, что Штепа взяла $300 тыс. от ОПЗЖ и рассчитывает на должность секретаря горсовета в Славянске

12.10 / Сегодня Германия предложит Евросоюзу ввести санкции против Лукашенко

17.07 / Гималайский медведь напал на человека в Приморье

26.12 / Помощь в рамках акции #МыВместе получили свыше 4,6 млн человек

11.07 / Пытавшийся украсть Хартию вольностей из собора в Солсбери британец получил срок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска