ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в Башкирии

30.01.2021, 8:30, Новости дня

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Автобус врезался в стоящий на обочине грузовик в Башкирии, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

В ведомстве сообщили, что утром в субботу в городе Октябрьский «49-летний местный житель за рулем автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, осуществляющим уборку снега», передает ТАСС.

«В салоне автобуса находились 12 пассажиров. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились семь человек в том числе 17-летний молодой человек», – добавили там.

Ранее крупное ДТП с участием микроавтобуса произошло под Самарой, сообщалось о гибели 12 человек, 11 пострадавших, в том числе ребенок, оказались в реанимации.