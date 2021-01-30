В Госдуме предложили ввести новее компенсации учителям

30.01.2021, 8:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Группа депутатов Государственной думы во главе с зампредседателя комитета по образованию и науке Ларисой Тутовой предложила Министерству просвещения РФ установить компенсационные выплаты учителям за работу на удаленке.

Парламентарии предлагают установить компенсации за расходы педагогов на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники и другое по аналогии с компенсацией расходов педагогов на оплату учебной литературы, передает ТАСС.

Как отметили депутаты, «труд педагога одинаково ценен с любым ребенком, в любом выбранном им формате», независимо от эпидемиологической обстановки. Они подчеркнули, что работа учителей в удаленном и смешанном режимах может отличаться по сложности и от офлайн-уроков, и система оплаты труда может это учитывать. Также парламентарии предлагают установить показатели формирования постоянной части зарплаты для профессорско- преподавательского состава и для руководителей учебных структурных подразделений.

В сентябре прошлого года учителям ввели двойные доплаты за классное руководство.