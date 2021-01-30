 

В Госдуме предложили ввести новее компенсации учителям

30.01.2021, 8:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Группа депутатов Государственной думы во главе с зампредседателя комитета по образованию и науке Ларисой Тутовой предложила Министерству просвещения РФ установить компенсационные выплаты учителям за работу на удаленке.

Парламентарии предлагают установить компенсации за расходы педагогов на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники и другое по аналогии с компенсацией расходов педагогов на оплату учебной литературы, передает ТАСС.

Как отметили депутаты, «труд педагога одинаково ценен с любым ребенком, в любом выбранном им формате», независимо от эпидемиологической обстановки. Они подчеркнули, что работа учителей в удаленном и смешанном режимах может отличаться по сложности и от офлайн-уроков, и система оплаты труда может это учитывать. Также парламентарии предлагают установить показатели формирования постоянной части зарплаты для профессорско- преподавательского состава и для руководителей учебных структурных подразделений.

В сентябре прошлого года учителям ввели двойные доплаты за классное руководство.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / “Не узнать”. Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад

20.11 / Найден подавляющий коронавирус напиток

01.01 / Стало известно об увольнении главы ГИБДД Москвы

28.07 / Минкультуры велело библиотекам оградить детей в от книг «18+»

26.06 / Немецкий эксперт: Германия может перенять опыт РФ по голосованию при угрозе коронавируса

23.01 / В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID

15.10 / Угрозы со стороны Китая и России становятся всё сильнее и изощрённее, предупреждает глава британской МИ5

09.10 / Под Калининградом нашли 300 мешков с человеческими костями

12.08 / Вице-адмирал рассказал о первых часах после катастрофы «Курска»

10.10 / Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в ходе митинга в Бишкеке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска