 

Мужчина поджег свою жену в подмосковной Балашихе

30.01.2021, 7:36, Новости дня
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Мужчина облил свою жену бензином и поджег в ходе конфликта в подмосковной Балашихе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В МВД сообщили, что «в ходе семейного конфликта между супружеской парой мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег ее», передает ТАСС.

Женщину госпитализировали, ее муж также получил ожоги. В данный момент решается вопрос о его госпитализации.

До этого источник в экстренных службах сообщил, что мужчина и женщина пострадали при взрыве канистры с бензином в квартире в Балашихе. В результате было нарушено остекление балкона.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что произошел взрыв бензино-воздушной смеси на балконе 17 этажа без возгорания и разрушений.

Ранее в Тамбовской области преступник поджег квартиру с женой и тремя детьми.



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