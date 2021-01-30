Стало известно о состоянии пострадавших после крупного ДТП с микроавтобусом под Самарой

30.01.2021, 7:36, Новости дня

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Одиннадцать человек, в том числе полугодовалый ребенок, помещены в реанимацию после ДТП с микроавтобусом под Самарой, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Бенян сообщил, что «из 13 пациентов, которые были доставлены в больницу, в настоящий момент 11 находятся на лечении в реанимации», их состояние оценивается «от средней тяжести до тяжелого». При этом «двое пациентов скончались в ближайшие минуты после (инцидента)», передает РИА «Новости» со ссылкой на видео, предоставленное пресс-службой правительства региона.

Большинство пострадавших – это пациенты с политравмами: черепно-мозговыми травмами, повреждениями живота, груди и конечностей.

«Сейчас идут противошоковые реанимационные мероприятия и оценивается возможность и периодичность эвакуации в областной центр», – сказал министр.

Бенян добавил, что среди пострадавших полугодовалый мальчик, его состояние оценивается, как тяжелое, стабильное, в ближайшее время будет начата его эвакуация в областную детскую больницу.

Всего в течение ближайших суток планируется перевести в самарские больницы четверых пациентов.

Водитель грузовика осмотрен, в госпитализации не нуждался.

Напомним, вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Заборовка Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус.

Сообщалось, что погибли 12 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Делом займется центральный аппарат СК.

По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.

По данным губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в аварии погибли жители Ульяновской и Самарской областей, родственникам погибших окажут необходимую помощь.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда фуры на встречную полосу.