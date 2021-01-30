Ватиканские музеи решили открыть для посещения

30.01.2021, 7:36, Новости дня

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Дирекция Ватиканских музеев решила с 1 февраля вновь открыть для посещения всемирно известный музейный комплекс, который закрывали на фоне пандемии коронавируса нового типа.

На странице музеев в Instagram сообщается, что «после 88 дней закрытия начиная с понедельника, 1 февраля 2021 года, наконец можно будет снова посетить коллекции Ватиканских музеев каждый день с понедельника по субботу с 8.30 до 18.30 (по местному времени)».

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Публикация от Vatican Museums (@vaticanmuseums)

Для посещения необходимо заранее заказать билеты.

Напомним, в самом начале эпидемии COVID-19 власти Ватикана объявили, что в своей деятельности по борьбе с коронавирусом они будут придерживаться распоряжений, издаваемых в этой связи в Италии.

Ватиканские музеи были основаны папой Римским Юлием II в XVI веке. Продажа билетов в них является одной из важных доходных статей бюджета Ватикана.