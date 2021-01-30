 

Ватиканские музеи решили открыть для посещения

30.01.2021, 7:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дирекция Ватиканских музеев решила с 1 февраля вновь открыть для посещения всемирно известный музейный комплекс, который закрывали на фоне пандемии коронавируса нового типа.

На странице музеев в Instagram сообщается, что «после 88 дней закрытия начиная с понедельника, 1 февраля 2021 года, наконец можно будет снова посетить коллекции Ватиканских музеев каждый день с понедельника по субботу с 8.30 до 18.30 (по местному времени)».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vatican Museums (@vaticanmuseums)

Для посещения необходимо заранее заказать билеты.

Напомним, в самом начале эпидемии COVID-19 власти Ватикана объявили, что в своей деятельности по борьбе с коронавирусом они будут придерживаться распоряжений, издаваемых в этой связи в Италии.

Ватиканские музеи были основаны папой Римским Юлием II в XVI веке. Продажа билетов в них является одной из важных доходных статей бюджета Ватикана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Путин напомнил о судьбе Карбышева, отметив, что “некогда рассусоливать”

12.12 / “Признание преступлений России против человечности”. Стефанишина прокомментировала решение суда в Гааге

16.08 / Появилась новая версия возникновения коронавируса

17.01 / На Украине захотели запустить скоростные поезда

16.11 / Марунич: С неэффективным менеджером Одесского припортового завода попрощались

26.10 / В Мексике пропала россиянка

07.01 / Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки

12.09 / Эрдоган пообещал Макрону «много проблем» в случае нападок на Турцию

14.07 / Мнения: Сатанизм стал новым символом либеральных ценностей

24.08 / Два учителя провалились под пол в астраханской школе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска