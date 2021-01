ОХРЕНЕТЬ!!!)))

Китайские ВВС провели имитационную атаку на американский авианосец возле Тайваня

Появление информации об этом подчеркивает трудности Джо Байдена в ослаблении напряженности в отношениях с Пекином

Авианосец Theodore Roosevelt возглавлял группу кораблей ВМС США в этом районе © Reuters

Kathrin Hille in Taipei and Demetri Sevastopulo in Washington JANUARY 30, 2021

По данным разведки США и их союзников, через три дня после инаугурации Джо Байдена китайские военные самолеты, вторгшиеся в зону ПВО Тайваня, имитировали ракетный удар по находящемуся поблизости авианосцу США.

По данным министерства обороны Тайваня, 23 января, Народно-освободительная армия Китая направила 11 самолетов в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня, на следующий день в тот же район было направлено уже 15 самолетов.

Люди, знакомые с разведданными, собранными США и их союзниками, сказали, что бомбардировщики Н-6 и некоторые из задействованных истребителей проводили учения, в ходе которых группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt находившаяся в том же районе, использовалась в качестве имитационной цели.

Люди сказали, что можно было слышать как пилоты бомбардировщиков Н-6 подтверждали приказы на имитацию наведения на цель и пуск противокорабельных ракет по авианосцу.

Появление этой информации подчеркивают, что интенсивное военное соперничество между двумя сверхдержавами вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море не ослабло, что ставит под вопрос любые попытки администрации Байдена улучшить отношения США с Пекином.

Разработка Китаем ракет, способных поражать американские корабли и самолеты в регионе, помогла ему противостоять военному господству Америки в Азии и западной части Тихого океана. Хотя китайские эксперты заявляют, что Пекин по-прежнему не желает рисковать открытым конфликтом с США, новые мускулы НОАК вынуждают США скорректировать свою позицию и стратегию в Азии.

Район, где Тайбэй сообщил о вторжениях в прошлые выходные, расположен между Пратасом, удерживаемым Тайванем атоллом в северной части Южно-Китайского моря, и самим Тайванем, где Тайваньский пролив стыкуется с проливом Баши, основным проходом между западной частью Тихого океана в Южно-Китайское море.

«Су-30 [истребители] могут нести противокорабельные ракеты Х-31, а бомбардировщики H-6 и истребители J-16 могут нести противокорабельные ракеты YJ», – сказал Су Цзы-юнь, аналитик института исследований вопросов национальной обороны и безопасности, аналитического центра при министерстве обороны Тайваня. «Все три типа самолетов явно представляют угрозу для надводных кораблей».

23 января американское командование Индо-Тихоокеанского региона заявило, что авианосная ударная группа США в этот день вышла в Южно-Китайское море. По данным слежения за судами, она проходила через канал Баши.

Китайские воздушные маневры вызвали резкую реакцию новой администрации США, которая предупредила Пекин, чтобы он прекратил запугивать Тайвань.

«Мы призываем Пекин прекратить свое военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань», – заявил госдепартамент США, прежде чем добавить, что Китай должен помнить, что отношения Вашингтона с Тайбэем «тверды как скала».

Г-н Байден направил Китаю еще одно сообщение, подтверждающее приверженность США помощи Японии в защите островов Сэнкаку, которые находятся под управлением Токио, но на которые претендует Пекин, который называет их Дяоюйдаою.

Китайские эксперты в Вашингтоне ожидают, что при определении политики в отношении Китая Байден будет придерживаться менее хаотичного подхода, чем бывший президент Дональд Трамп.

В качестве раннего признака того, что отношения между Вашингтоном и Пекином останутся напряженными из-за Тайваня и ряда других вопросов, новый госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе сказал, что он согласен с администрацией Трампа, которая заявляла что репрессии китайского правительства в отношении мусульман- уйгуров в лагерях для задержанных в провинции Синьцзян были «геноцидом».

Во время слушаний по утверждению кандидатур на прошлой неделе Блинкен сказал, что, хотя он не согласен с тем, как Трамп реализовал свою политику в отношении Китая, но он был «прав, приняв более жесткий подход».

