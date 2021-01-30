Мнение: О полном «прогибе» Путина перед потенциальным противником

30.01.2021, 6:48, Разное

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А помните, как без малого три года назад нынешний российский президент Владимир #Путин, очевидно, вдохновившись пушкинской «Полтавой», решил, что отсель грозить мы будем шведу, в смысле – пиндосу? Решил – и рассказал парламенту и миру о новом российском ракетном комплексе «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком.

О, сколько слов потом было произнесено о том, как это чудо-оружие с лёгкостью прорвёт любую ПРО и порвёт наглого противника на куски, если что! Сколько денег было вложено, чтобы допилить потом эти мультики до реальных боевых образцов, которые даже можно поставить на дежурство в городе Ясный Оренбургской области.

И вот, всего парой слов и одним росчерком пера…

На уходящей неделе новый американский президент Джо #Байден позвонил своему старому российскому знакомому Владимиру Путину и согласовал продление договора СНВ-III, срок действия которого истекает уже 5 февраля. А затем в уже привычной манере пожурил за постоянную российскую угрозу суверенитету Украины, взлом SolarWinds, назначение россиянами награды за солдат #США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея navalny Навального и жестокое обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности. Казалось бы, брань на вороту не виснет, а продление договора на пятилетку – это как раз то, чего #Кремль безуспешно добивался от нашего Дональда Трампа. То есть, в сухом остатке где-то даже и дипломатический триумф.

Но… В таких делах всегда есть одно «но»… И вот оно.

Действие продлённого СНВ-III, безусловно, будет распространяться и на российские системы «Авангард». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, уже даже состоялся показ этой системы американцам. И теперь она войдёт в общий зачёт. В начальной версии Договора, подписанной в 2010 году, данной системы не было.

Меж тем #Россия уже ратифицировала, а Владимир Путин моментально подписал все документы по продлению СНВ-III. Таким образом, «Авангард» попал под сокращение. И сверх того, в течение следующих пяти лет американцы имеют право провести до 18-ти инспекций российских СЯС.

Конечно, всегда хорошо, когда ядерные вооружения сокращаются, а не наращиваются. Но… То самое одно «но»…

Это изначально был такой «хитрый план» – разработать, изготовить и сократить? Или вынужденный прогиб?

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