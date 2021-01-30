Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

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30.01.2021, 6:42, Новости дня
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Депутат норвежского парламента выдвинул протестное движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира, сообщают СМИ.

Газета The Guardian сообщает, что инициатива номинировать Black Lives Matter принадлежит парламентарию от Социалистической левой партии Норвегии Петтеру Эйде, по мнению которого движение стало важной частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации» и смогло привлечь повышенное внимание к этой теме во всем мире, передает ТАСС.

Несмотря на то, что ряд выступлений сторонников Black Lives Matter в США и других странах сопровождался беспорядками и погромами, Эйде ссылается на данные исследований, авторы которых подсчитали, что большая часть акций якобы все же носила мирный характер.

«Инциденты, безусловно, имели место, однако большинство из них были спровоцированы действиями полиции или идейных противников митингующих», – отметил политик.

Норвежские парламентарии также выдвинули на премию мира организацию «Репортеры без границ», новостной сайт Hongkong Free Press, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, а также Хоккейную лигу Баренцева региона, которая, по словам лидера норвежской партии «Красные» Бьернара Мокснеса, является отражением идеалов народной дипломатии и сотрудничества Норвегии, России, Финляндии и Швеции в высоких широтах.

Крайним сроком выдвижения кандидатов на получение премии является 31 января. Имена обладателей Нобелевских премий за 2021 год станут известны в октябре.

Напомним, Black Lives Matter появилось в 2013 году. Движение выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.

Движение принимает активное участие в протестах и беспорядках, которые начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.



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