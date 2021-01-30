 

Москва решила ответить на высылку из Албании российского дипломата

30.01.2021, 6:42, Новости дня
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МИД РФ объявит ответ на высылку из Албании российского дипломата за якобы несоблюдение мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Грушко сообщил в беседе с российскими журналистами в Афинах, отвечая на вопрос о том, приняла ли Москва ответное решение, что «об этом будет объявлено», передает РИА «Новости».

Напомним, албанские власти объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата якобы из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. При этом Албания не предоставила соответствующих доказательств.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как албанский чиновник потешил амбиции за счет российского дипломата.



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