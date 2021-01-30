«Коалиция» поразила на испытаниях цель одновременно шестью снарядами

30.01.2021, 6:42, Новости дня

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Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня», поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник рассказал, что «на одном из военных полигонов в рамках войсковых испытаний была проведена стрельба из САУ «Коалиция-СВ» по площадной цели в режиме «шквал огня», было достигнуто «одновременное попадание в цель шести боеприпасов, выпущенных из одной артустановки», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в режиме «шквал огня» «Коалиция-СВ» ведет огонь по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной САУ снаряды попали в мишень в один момент времени.

«Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полет отправляется третий снаряд, заряд еще меньше. И так далее», – сказал он, добавив, что метательные заряды разной мощности загружаются в автомат заряжания САУ заранее.

Подчеркивается также, что система управления огнем «Коалиции-СВ» обеспечивает практически мгновенный автоматический расчет углов возвышения орудия и пауз между выстрелами для режима «шквал огня» в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, погодных условий, направления ветра и т.д.

«Достаточно просто ввести координаты цели в вычислительный комплекс САУ или передать их по каналу данных единой системы управления тактического звена», – отметил источник.

Кроме того, система управления установки вносит корректировки по ходу стрельбы, учитывая истинные скорости полета снарядов, которые замеряются радиолокационной станцией «Коалиции».

Режим «шквал огня» предназначен для организации артиллерийского налета с использованием нескольких или всего одной артустановки. Ряд иностранных гаубиц способны вести огонь в этом режиме, в частности, немецкая PzH 2000 может уложить одновременно пять снарядов в одну цель, а двуствольная шведско-финская AMOS меньшего калибра – до восьми.

САУ 2С35 «Коалиция-СВ» калибром 152 миллиметра была разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» и базируется на платформе танка Т-90.

Гаубица предназначена для поражения на дальности до 70 километров командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

«Коалиция-СВ» интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, которая позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.