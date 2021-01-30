Мнение: Три брошюры для Константина Крылова

30.01.2021, 6:00, Разное

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НАШИ читатели будут рычать, восхищаться, гневно орать и выписывать некоторые цитаты себе в отдельную тетрадку. Интрига неведомого Къабарчи в том, что он противопоставляет – на обширнейшем МИРОВОМ материале, в котором он прекрасно ориентируется! – то, «Как Все Устроено» в «системах организованного государственного насилия» У НАС – и то, как это обычно бывает устроено У НИХ. Сравнительный анализ – это редчайший, ценнейший зверь в наших диких краях (потому что, как водится, русские авторы хорошо знают или про «них», или про «нас», а чтобы и то и другое сразу…)

Если говорить еще проще: все эти «брошюры» представляют собой крайне, на самом деле, амбициозную попытку «покопаться в настройках», которые вбиты «по умолчанию» в головы не только писателей, но и читателей всего нашего постсоветского пространства; выделить базовые, необсуждаемые представления о том, «как все устроено в мире», впитанные нами с детства, когда действительно вокруг все было устроено так и только так… но мы же не знали, что бывает и по-другому! Покопаться – и РАЗОГНАТЬ, как иные умельцы “разгоняют” процессоры!

О чем это я?

Да просто – пошли отклики на «Объявление для авторов», в котором я приглашал всех непризнанных или недостаточно признанных авторов обращаться сюда за рецензией в моем блоге на их выдающиеся произведения (уже, например, предложили прочитать жуткий (в смысле страшный) эротический роман-мистерию про сделку с дьяволом. Но о нем еще рано). А то, что выше – это про совсем уж диковинное по форме произведение, опубликованное на печально известном сайте автор.тудей, настоящем, как считается, кладбище графоманов талантов Всея Руси. Мне его прислали; я проглотил его за ночь.

«Что-то его плохо читают», – пожаловался автор, сопровождая ссылку. «Еще бы!» – думал я желчно. Но, едва лишь прочитал первые две страницы – полностью переменил свое мнение. Скажу больше: потенциально, при минимально необходимом редакторском причесывании, эта вещь – натуральный бестселлер. Как-то мне везет пока с «самотеком»: и повесть «Свеча горела» была трогательной, настоящим произведением искусства, и вот опять – новый жанр, какой-то прямо новый «Государь» от нового, не побоюсь этого слова, Маккиавелли!

Вот она, ссылка: https://author.today/work/99425 Не читайте, не прочитав меня!

Но сначала – о недостатках. Они вопиющи, но относятся не к содержанию, а больше к маркетингу, то есть – к позиционированию книги для читателя. Вещь называется «Три брошюры в помощь писателям» (звучит почти как «Три биллборда на границе», но еще хуже). Даже добавление – «создателям фантастических миров» – не особо помогает делу, так как читатели в принципе не любят слишком длинные названия. Заходим внутрь: оформления никакого, просто текстовый файл, местами перекошенный, в таблицах строчки местами поехавшие; написано весьма и даже нарочито небрежно, масса жаргонизмов, изобилие как грамматических, так и синтаксических ошибок… Автор еще к тому же – явный пижон, пишет – и как будто все время торопится, норовит быть кратким до лаконизма, дает все в жанре каких-то боевых сводок, читателя не щадит и под него особо не подстраивается. По форме – текст подростка; по содержанию – дьявольски взрослый текст, особенно для современного инфантильного общества.

Немного предыстории. Вообще «Брошюры» представляют собой как бы развернутые ответы на давние, видимо, когда-то заданные «в пространство» вопросы известного блогера и писателя Константина Крылова (недавно от нас ушедшего). Крылов спрашивал, а скорее – сетовал, что, дескать, писателям-фантастам типа него бывает очень сложно придумывать фантастические миры, поскольку мало кто из писателей имеет ЛИЧНЫЙ опыт и знания того, как на самом деле функционируют элементы «машины государства». А это – армия и флот, это спецслужбы, это полиция. Кроме того – и это тоже был вопрос К.Крылова – писатель из современного, сугубо мирного времени плохо себе представляет то, как человек ведет себя в по-настоящему опасных, боевых условиях, в условиях «боевого стресса»; сам писатель такого опыта не имеет, а рассказать тоже некому, поскольку в его окружении обычно – люди подобные ему самому (такие же тюфяки – мирные обыватели), а люди в самом деле ЗНАЮЩИЕ предмет – как правило, или не имеют времени, или просто не умеют рассказать, КАК ОНО НА САМОМ ДЕЛЕ.

Немного развивая эту тему, можно с Крыловым только согласиться: в конце концов, Лев Толстой был артиллерийским офицером в действующей армии, Достоевский оттащил 5 лет на натуральной каторге и стоял на эшафоте, где заслушал смертный приговор и был уверен, что через 5 минут его повесят; Булгаков воевал в Белой армии и кололся морфием как не в себя, и даже шутник Зощенко ходил в атаку в Первой мировой и был потравлен боевыми отравляющими газами. На их фоне Крылов, выпускник МИФИ и коренной москвич, никогда не служивший и даже из Москвы особо не выезжавший, действительно мог чувствовать некоторую нехватку экстремального и экзистенциального боевого опыта (хотя со спецслужбами ему все же пришлось поиметь дело).

Вот наш автор, с непроизносимым псевдонимом Къабарчи (еще одно издевательство над читателем!) – взялся восполнить этот пробел (пусть и поздновато для самого Крылова). Пара слов об авторе: мне кажется, я догадываюсь, кто он. Есть подозрение, что нам даже доводилось работать вместе на каких-то особо «чувствительных», на грани фола выборных кампаниях. Если коротко, это такой – крайне редкий, да и почти невозможный в российских условиях – типаж «русского Джеймса Бонда»: авантюриста «для сложных задач», типа внедрения в религиозные, этнические или какие-то еще меньшинства. Такой Данила Богров в развитии (если бы у Данилы было развитие), из армии – в спецслужбы. Интересный чувак, а главное – пытливый. Который не просто работает, но еще и при этом все подмечает (таких, как правило, терпеть не может начальство). А к тому ж (что уж совсем неожиданно для «полевика») обладает еще и очень широким кругозором.

Очень интересно. Но для чтения и понимания необходимо владеть КЛЮЧОМ (о котором автор опять-таки умалчивает – и из-за этого, уверен, большинство случайно забредших читателей, не в силах решить ребус, бросали чтение на первых страницах). Надо просто понимать, кто такой «Курильщик». У автора красной нитью проходит разделение – например, «армия Курильщика» и «армия здорового человека». Так вот «Курильщик» в данном случае (и во всех аналогичных) – это совок. Точнее, то что было при совке, и то, что стало после совка… Автор тут особо не разделяет, и наверно, он прав.

«Брошюр» всего три: первая – про армию, вторая – про полицию и тайные (как говорит автор – «несуществующие») службы, третья (пожалуй, самая интересная) – про природу и особенности «боевого стресса», то есть поведения в условиях прямого риска для жизни.

Основное противопоставление задает структуру.

Например, в первой «брошюре» – об армии. Ключевая мысль: западные армии строятся на культивировании доверия, армии Курильщика (то есть советско-российские) – на культивировании ненависти. Цитата: «Армия это не ветвь власти – армия это само общество. Эссенция общества. Чтобы понять про общество, достаточно понять про его армию».

И далее, про основные отличия:

1. «Суть европейской армии в том же, что в целом позволило европейцам захватить весь мир – в доверии. В то же время армия курильщика – это разжигание не просто недоверия, но вражды и ненависти между военнослужащими как высший приоритет в воинской политике. Все остальное является фактически структурно-организационными последствиями этого».

2. «Наличие вертикали замполитов. Они, с одной стороны, подрывают авторитет командиров, с другой, что много хуже, отнимают работу и ответственность у сержантов и прапорщиков…»

3. «Полное и прямое противопоставление военной контрразведки и армии, которая в результате ставит свои оперативные (а в худшем случае – политические) интересы выше интересов армии. И хорошо, если она тоже заинтересована в победе в войне, которую ведет армия (а это, как все мы видели, может быть и не так).



4. ….

5. Отсутствие у комендантских подразделений (военной полиции) полномочий (в меньшей степени) и организационных возможностей (в огромной степени) бороться с чем-то более серьезным, чем мелкие правонарушения.

6. ….

7. Общая сложность, в равной степени выраженная у всех восточных и африканских армий, даже не имеющих наследия курильщика исторически. Неспособность и нежелание тыловых подразделений полноценно работать в условиях риска и даже серьезных учебных нагрузок. Обусловлено отсутствием у полевых командиров действенных полномочий и квалификации для влияния на тыловиков…»

И т.д. Думаю, всякий, кто послужил в армии (именно НАШЕЙ армии), почувствует справедливость этих замечаний.

Или вот еще прекрасное – о природе советского «предательства» (автор это называет коллаборационизм). Его мысль – что это часто обратная сторона «насаждения ненависти по всем ракурсам», являющейся основой «армии Курильщика». «Любой человек, разговаривающий ласково» и «демонстрирующий при этом власть и богатство» – становится для затюканного «армейца» кем-то вроде полубога, «оказать услугу которому – великая честь».



Раздел про полицию и спецслужбы написан, как мне кажется, с наибольшим знанием дела и содержит бездну информации (действительно, думается, крайне ценной для писателя) обо всяких малозаметных нюансах, которые, пожалуй, действительно можно понять и почувствовать только «изнутри». Но из «крупных мазков» мне особенно понравилось указание на природу полиции как … единственной (!) структуры, непосредственно представляющей государство в прямом и открытом, повседневном ЖИВОМ контакте с населением. Причем важно – это специально выделяет автор – что роль полиции это не только и даже не столько запугивание, а… как бы не наоборот: создание у жителей представления, что «государство – это не бездушная машина контроля (sic! – С.), а такие же живые граждане, находящиеся с жителями патрулируемого участка в непосредственных живых отношениях».

Если вдуматься – какая-то просто ересь! Хотя звучит крайне логично и привлекательно. Но ведь в России в живой жизни – все ровно наоборот, тут именно – «бездушная машина контроля», которая этим буквально кичится; а если еще подумать – как ни странно, указанную модель взаимоотношений в России тоже очень рьяно реализуют, но – не в реальной действительности, а – в телевизоре. Бесчисленные сериалы «про ментов» – РОВНО об этом.

Таких вот «маленьких открытий», когда ты пытаешься поспевать за авторской мыслью и думать вместе с ним, в книге – десятки.

Не могу не процитировать и еще чудесное про «спецслужбы курильщика»: «в спецслужбы курильщика специально отбирают слабых, как правило «домашних» мальчиков и девочек (то есть заведомо боящихся внешнего мира), которых затем наподобие охотничьих собак растравливают, на практических примерах показывая слабость и беззащитность противника (как правило, плохо организованного обывателя-пособника) перед государственной машиной». Читаешь такое и удивляешься: это что, про Путина?! Да нет… Вроде бы такое описание никак не может подходить к Путину, которого наша отечественная «интеллигенция» любит клеймить (на самом деле из чисто сословной спеси) как «питерского гопника». Но опять же, обдумывая эту, очередную парадоксальную и провокационную мысль, я поймал себя на том, что она кажется инстинктивно верной. Да и в самом деле – вы же видели Путина, особенно на ранних фотографиях: какой он «гопник»?! С таким-то зашуганным взглядом? Скорее, ДА – он именно «домашний ребенок»! Все сходится!

Ну и про Третью Брошюру – про «действия в условиях боевого стресса» – я и вовсе ничего говорить не буду: это просто шедевр, причем там привлекает в равной степени и точность психологических описаний, и, в особенности, опять же ЗНАНИЕ ДЕТАЛЕЙ, всяких тонкостей, которые явно автор или прочувствовал на собственной шкуре… или сумел очень хорошо «разговорить» тех, кто в боях все же побывал (а «разговорить» – это тоже весьма непростое искусство).

В целом: какова может быть аудитория данного опуса? Кратко перечислю:

– люди, интересующиеся психологией

– юноши, обдумывающие житье

– западники, ненавидящие «совок»

– славянофилы, силящиеся понять, что же у нас «не так»

– любители истории

– любители танчиков (в широком смысле)

– специалисты по социологии оргструктур

– трусы, мечтающие отвлечься от мыслей о коронавирусе

– поклонники творчества Никколы Маккиавелли, жалеющие, что он давно умер и больше ничего не напишет

– строители Прекрасной России Будущего

– дамы, желающие разобраться, как устроены мужские игрушки (армия, полиция, ГБ)

– девушки, стремящиеся понять, почему мужчины не плачут.

В общем, АНАЛОГОВ НЕТ. Еще раз ссылка: https://author.today/work/99425

Уверен – Константин Крылов был бы в восторге.