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30.01.2021, 5:48, Новости дня
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Вертолет разбился на востоке Кубы, пять членов экипажа воздушного судна погибли, сообщили в минобороны республики.

Портал Cubadebate сообщает, что вертолет следовал из провинции Ольгин в провинцию Гуантанамо, передает ТАСС.

По данным агентства Reuters, он «врезался в возвышенность».

Комиссия министерства обороны приступила к расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

Ранее военный вертолет упал в Пакистане, до этого пять человек погибли при крушении вертолета во Франции.



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