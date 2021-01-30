Синоптики рассказали о погоде в столице
30.01.2021, 5:48,
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Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщают синоптики.
Днем температура воздуха в городе составит два-четыре градуса мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус пяти градусов, передает ТАСС.
Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 732 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура будет колебаться в пределах минус двух-семи градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов.
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