 

Синоптики рассказали о погоде в столице

30.01.2021, 5:48, Новости дня
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Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит два-четыре градуса мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус пяти градусов, передает ТАСС.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 732 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах минус двух-семи градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов.



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