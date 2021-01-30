Мнение: Этот блог взлетел благодаря ковиду

30.01.2021, 5:06, Разное

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Юзер Сапожник – 8-й в рейтинге ЖЖ

Живой Журнал в качестве некоего бонуса прислал мне подборку – десять самых популярных записей в блоге Сапожника за прошлый 2020-й год. Подборка занятная, а вывод однозначен. Вот она.

1 место. Запись “Странная какая-то эпидемия” (март). 743 тыс. просмотров, 774 комментария.

2. “У Федора осталось 20% легких” (октябрь). 75 тысяч просмотров, 632 комментария.

3. “Об ужасах Коммунарки” (апрель). 55,5 тысяч просмотров, 648 комментариев.

4. “Что же растет по экспоненте: ковид или уровень лжи?” (сентябрь). 47 тысяч просмотров, 563 комментария.

5. “Казахстан – первый пошел” (июль). 41 тыс., 328 комментариев.

6. “В гробу видали эти маски” (сентябрь). 39 тыс., 230 комментов.

7. “Цифры говорят, что карантин не работает” (апрель). 36 тыс., 1240 комментов.

8. “Суровая реальность ковида” (октябрь). 32 тыс., 954 коммента.

9. “Ивлеева про кунилингус. Суперхит Рунета” (октябрь). 30 тыс., 276 комментов.

10. “Маска безумия” (август). 29,7 тыс., 351 коммент.

Ну, вы сами всё видите: в первой десятке “лучших постов по посещаемости за год” 9 (девять!!) – про ковид. Еще обращает на себя внимание мировой рекорд “записи-чемпиона” – почти 750 тысяч просмотров. Цифра даже какая-то не ЖЖшная, это почти “переход в другую лигу” (который остался, увы, одиночным выбросом – уже второй по популярности пост собрал в 10 (!!) раз меньше просмотров). По иронии судьбы, этот же пост – единственный, который написал не я: он представляет собой перепечатку комментария анонима (!) в моем блоге.

Единственная (!) во всей годовой десятке запись “не про ковид” притаилась на скромном 9-м, то есть предпоследнем месте (и от последнего ее отделило всего 300 заходов). Думаю, сыграло роль то, что Яндекс.Дзен обозвал бы как “кликбейт”: заголовок “Ивлеева про кунилингус” говорит сам за себя.

В общем, в данном случае мы с вами имеем дело с известным феноменом “кому война, кому мать родна”: если бы не ковид, ваш любимый блогер Сапожник так и продолжал бы околачиваться где-то в районе 20-25 места в рейтинге ЖЖ, но “чудовищная эпидемия” позволила ему совершить рывок и по итогам года оказаться аж на 8 месте. Ковид пойдет на спад – и Сапожник тоже пойдет на спад. Сик транзит глориа мунди.

Вообще – позор какой-то. Пойду застрелюсь.