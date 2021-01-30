Под Самарой в аварии с микроавтобусом и грузовиком погибли 10 человек

30.01.2021, 4:54, Новости дня

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В Самарской области столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль, погибли десять человек, сообщили в следственном управлении СК по региону.

«10 погибших, 14 пострадавших», – цитирует сообщение пресс-службы следственного управления СКР ТАСС.

Устанавливается количество человек в автобусе, ведутся работы по освобождению пассажиров, сообщили в региональном ГУ МЧС. Также на месте работает бригада скорой помощи. В районе аварии ввели реверсивное движение.

Авария произошла в 19.20 в районе поселка Заборовка. На месте столкнулись грузовик DAF, джип Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen.

Минздрав региона позже уточнил, что после аварии госпитализированы 10 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. «Им оказывается необходимая медицинская помощь», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Региональный СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В начале января на Новорижском шоссе в колонну военных автобусов въехал самосвал. В результате аварии погибли четыре человека, 42 получили ранения. Водитель грузовика не пострадал. Также он не признал вину и выразил уверенность, что ответственность за ДТП несут военные.