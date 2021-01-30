В Госдепе США отреагировали на подписание Путиным закона о продлении СНВ-3

30.01.2021, 4:54, Новости дня

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В Вашингтоне оптимистично настроены по завершению процедур о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля на пятилетний срок, сообщил представитель Госдепартамента.

Представитель Госдепа, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона о продлении Договора, отметил, что «есть еще шаги, которые необходимо завершить», однако «мы оптимистично настроены, что это продление (документа), которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения (срока документа) 5 февраля», передает ТАСС.

Ранее российский лидер подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить Договор на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись РФ и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.