Стало известно о начале испытаний «умных» снарядов для новейшего комплекса «Деривация-ПВО»

30.01.2021, 4:54, Новости дня

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Зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).

В пресс-службе ведомства заявили, что «зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 1К150 «Деривация-ПВО» наряду с раннее принятыми на вооружение боеприпасами получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами», передает ТАСС.

В данный момент уже «ведутся испытания указанных выстрелов».

Ранее сообщалось, что предварительные испытания зенитного комплекса «Деривация-ПВО» подтвердили возможность установки сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного типа.