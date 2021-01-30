Стало известно о начале испытаний «умных» снарядов для новейшего комплекса «Деривация-ПВО»
30.01.2021, 4:54,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).
В пресс-службе ведомства заявили, что «зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 1К150 «Деривация-ПВО» наряду с раннее принятыми на вооружение боеприпасами получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами», передает ТАСС.
В данный момент уже «ведутся испытания указанных выстрелов».
Ранее сообщалось, что предварительные испытания зенитного комплекса «Деривация-ПВО» подтвердили возможность установки сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного типа.
Смотреть комментарии → Комментариев нет