Нейросеть распознает музыку, изучая активность головного мозга

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30.01.2021, 4:20, Новости дня
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Голландский ученый Дерек Ломас провел уникальный эксперимент, в процессе которого удалось доказать, что современный искусственный интеллект, фактически, может читать мысли человека.

Группу из двадцати добровольцев просили слушать музыку в специальном шлеме, оснащенным приборами и электродами для регистрации уровня активности головного мозга.

Искусственный интеллект получал только эти сигналы. Однако, анализируя их, нейросеть могла точно определить, какую песню или мелодию слушает доброволец. Программе для этого не требовалось даже большого промежутка времени, утверждает разработчик. Фактически ИИ считывал мысли и эмоции, вызываемые музыкой, и определял название произведения.



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