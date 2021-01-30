 

Ученые раскрыли предназначение перуанских геоглифов

30.01.2021, 4:20, Новости дня
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После семи лет исследований группа специалистов, получившая название Salvar Nazca, заявила, что смогла разгадать тайну геоглифов, расположенных в пустыне Наска на территории Перу.

По мнению специалистов, это всего лишь ирригационные каналы, прорытые в виде правильных геометрических фигур. Их задачей было оживить бесплодную почву пустыни, чтобы здесь можно было вести сельское хозяйство.

Напомним, что геоглифы в Перу занимают две с половиной тысячи квадратных километров. Сами фигуры можно разглядеть только с большой высоты. Поэтому их открыли только 80 лет назад. По мнению ученых, данная система была создана примерно две тысячи лет назад. Однако по поводу их предназначения современные ученые все еще спорят.



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