Мнение: Интеграционный форум в Донецке

30.01.2021, 4:14, Разное

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Интеграционный форум в Донецке

Начавшийся 28 января форум «Русский Донбасс» в Донецке, помимо традиционных общих фраз про интеграцию с Россией и необходимость поддержки Донбасса, вновь актуализировал тему политического будущего народных республик Донбасса.

На фоне мертвого «Минска-2», которому в феврале исполнится уже 6 лет (ни один из пунктов этих соглашений не выполнен и, конечно же, выполнен не будет), продолжаются вялотекущие боевые действия. Одновременно с этим Москва за последние месяцы несколько раз официально дала понять, что не видит каких-либо действий со стороны Украины, направленных на политическое урегулирование, а «разочарование» в Зеленском наступило куда как быстрее, нежели разочарование в «лучшем выборе украинского народа».

Заседания в Минских подгруппах уже рутинно идут по принципу «прогресса нет, но мы договорились договариваться дальше». Нормандский формат не собирается, так как еще на уровне политических консультаций выясняется, что собираться в общем-то незачем, так как никакие решения в рамках этого формата работать не будут по одной просто причине – контролирующие Украину США не участвуют в Нормандском формате, но имеют возможность руками Украины торпедировать любые договоренности РФ с европейцами по Украине. Напрямую же РФ с США договориться не может, так как США продолжают придерживаться ультимативной стратегии, требующей капитуляции России на украинском направлении со сдачей Донбасса и Крыма. Европа же слишком слаба и зависима, чтобы что-то противопоставить этой линии США, которая наносит ущерб не только РФ, но и самой Европе.

После захвата власти в Вашингтоне демократами и Байденом (что включает в себя не только контроль над Белым домом, но и контроль над Сенатом) вряд ли могут оставаться какие-либо иллюзии относительно перспектив российско-американских отношений (в том числе и по поводу Украины), которые могли существовать при Трампе. Практически сразу после вступления в должность, Байден и новая администрация Белого дома ясно дали это понять. Поэтому нет ничего удивительного, что Россия оживляет тему будущего республик Донбасса отдельно от Украины. Для того, чтобы это не выглядело традиционными дежурными обещаниями, в Донецк заслали большой десант медийщиков с крупнейших федеральных СМИ во главе с Симоньян, чтобы придать заявлениям несколько более существенный вес, дабы они не выглядели совсем уж пустой болтовней о единстве с Россией, как это обычно бывало после заявлений Пушилина и других лиц.

Если очистить основной посыл мероприятия, то, фактически, за фразами про единство с Россией скрывается проект «дружественного России государства», но не части России, как субъекта РФ. Тут на деле все достаточно прозрачно. ДНР и ЛНР, как непризнанные государственные образования, возникли в силу того, что из Украины они уже ушли, но Россия весной 2014 года от планов Большой Новороссии отказалась, а Крымский сценарий на Донбассе по разным причинам не был реализован. В итоге, после разгрома ВСУ летом 2014 года, осенью 2014-го года началось строительство двух непризнанных независимых государств, которые и были построены, будучи зависимыми от России в экономическом, политическом и военном отношении.

Планы по встраиванию ДНР и ЛНР в качестве автономных субъектов в состав Украины были последовательно и целенаправленно купированы США (о том, что так и будет, я писал еще в июне 2014 года), дабы помешать России восстановить контроль над Украиной. Вместо желаемого «Приднестровья» получился совсем нежелаемый и нежданный «Карабах», который тянется годами. Так как дипломатический тупик не оставляет особых надежд на Приднестровский сценарий, с 2018-го года постепенно запущен Осетино-Абхазский сценарий, который, помимо паспортизации, подразумевает очень тесную экономическую интеграцию непризнанных республик с Россией. При этом Россия, как и ранее, не признает ЛНР и ДНР, по сути, придерживаясь той же политики, что и в случае с Абхазией и Южной Осетией до Олимпийской войны. Нападение Саакашвили на Южную Осетию развязало России руки, что и привело к признанию этих образований. В случае с ДНР и ЛНР такой точкой бифуркации может стать нападение ВСУ на ДНР и ЛНР (в масштабах 2014 года, что приведет к задействованию ЮВО) или же официальный выход Украины из Минска-2. Так как в Вашингтоне и Киеве вполне понимают последствия, то ВСУ в большое наступление так и не переходит, а ломание комедии с Минском-2 продолжается.

Соответственно, без этих условий РФ, очевидно, будет продолжать интеграцию ДНР и ЛНР в качестве непризнанных государственных образований, и заявления, сделанные на форуме в Донецке, это достаточно ясно дают понять. Соответственно, если Украина будет себя вести так, как она себя сейчас ведет, то будущее ДНР и ЛНР – это два непризнанных государства, полностью зависимых от России. Разумеется, могут быть какие-то вариации с более тесной интеграцией ДНР и ЛНР друг с другом, но общая суть не изменится.

Самое обидное, что все это можно было делать куда как раньше и быстрее, не тратя массу времени на изначально скомпрометированный план «Нового Приднестровья», который не только погрузил ДНР и ЛНР в своеобразное безвременье, но и парализовал активность остававшихся пророссийских сил на самой Украине. Фактически, была потеряна масса времени (не говоря уже о вопросах сдачи Мариуполя, который вполне мог бы сейчас находиться в составе ДНР, что серьезно меняло бы расклады в отношении оставшейся части Украины). Можно долго рассуждать о возможностях весны 2014-го года, но этот поезд, разумеется, давно ушел, и предстоит работать с тем, что есть сейчас.

В этом отношении Донецкий форум фактически актуализирует «вариант-минимум», который не обещает признания, но обозначает некоторые перспективы ДНР и ЛНР, как тесно интегрированных с Россией непризнанных субъектов. Паста в украинский тюбик предсказуемо не влезла, границу никто не сдал, украинских выборов на Донбассе не проводится. Но поскольку Россия не демонстрирует готовности признавать ЛНР и ДНР на текущем этапе, особого выхода у народных республик, по сути, и нет.

Все это сведено в общий манифест, который не содержит каких-то внятных механизмов претворения в жизнь, но обозначает некие общие промежуточные цели и различные благопожелания, связанные как с будущим Донбасса, так и перспективами борьбы за Украину с США. Отсюда и претензии на всю территорию бывших Донецкой и Луганской областей Украины и мечтания о гипотетических изменениях на Украине.

Остается надеяться, что на этот раз высказанные доктринальные положения, попавшие в манифест, не ограничатся техническими моментами с выдачей паспортов или более тесной интеграции местной промышленности с российской экономикой, а приведут к качественному изменению ситуации с ДНР и ЛНР, которого давно уже ждут люди, уже 7 лет воюющие за право быть с Россией. За этот выбор они пролили уже немало крови и пота, чтобы получить то, что так легко, практически бесплатно, досталось нам в Крыму.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/dnr/integratsionnyy-forum-v-donetske/ – цинк

И в качестве иллюстрации данных тезисов

У Кремля нет планов по присоединению Донбасса к России, Москва занимает по этому вопросу «ответственную позицию». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главного редактора RT Маргариты Симоньян на форуме в Донецке, передает корреспондент РБК.

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — сказал Песков.

https://www.rbc.ru/politics/29/01/2021/6013d8289a79473a8af3b982

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания главреда RT Маргариты Симоньян, которая на форуме "Русский Донбасс" в Донецке призвала включить этот регион Украины в состав РФ.

В своем выступлении Симоньян заявила, что жители Донбасса "хотят жить у себя дома", "иметь возможность быть русскими" и являться частью общей "великой, щедрой Родины". По ее мнению, Москва должна реализовать эту мечту граждан.

"Россия, матушка, забери Донбасс домой", — сказала Симоньян.

По словам Захаровой, высказанная Симоньян позиция является ее частным мнением, которое она ранее уже неоднократно озвучивала.

https://www.mk.ru/politics/2021/01/28/mid-otvetil-na-prizyv-simonyan-k-rossiimatushke-prisoedinit-donbass.html – цинк

С другой стороны:

22.06.2006.

Руководство Южной Осетии намерено обратиться в Конституционный суд РФ с просьбой признать ее частью России на основании имеющихся исторических документов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент непризнанной республики.

По его словам, существует документ о вхождении единой Осетии в состав Российской империи в 1774 году, однако выход южной части Осетии из состава Российской империи или из состава Российской Федерации документально не подтвержден. "Почему мы сегодня должны ставить вопрос о вхождении в Российскую Федерацию, когда мы вообще оттуда не выходили?", — заявил Кокойты.

Он также напомнил, что на данный момент 95 процентов населения Южной Осетии имеют российское гражданство.

Руководство Южной Осетии уже не раз заявляло о желании добиться включения республики в состав России. Так, 12 июня 2004 года президент Южной Осетии Эдуард Кокойты обратился в российские Госдуму и Совет Федерации с соответствующей просьбой.

На запрос российских депутатов КС РФ разъяснил, что вопросы, связанные с принятием Южной Осетии в состав России, должны решаться не только через Тбилиси, но и по инициативе грузинской стороны.

https://news.tut.by/world/65848.html – цинк

10.10.2007

Россия не станет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, так как «это создаст ей большие трудности», считает президент Грузии Михаил Саакашвили. «Это признание на международной арене создаст России много проблем, которые ей не нужны и поэтому такое развитие событий маловероятны», — заявил М.Саакашвили в среду в Копенгагене на встрече с местными политическими деятелями в Национальном музее Дании. «Интерфакс»

https://region15.ru/saakashvili-schitaet-maloveroyatnym-chto-rossiya-priznaet-nezavisimost-abhazii-i-yuzhnoy-osetii/

06.12.2007

Еврокомиссар по внешним связям и европейской политике соседства Бенита Ферреро-Вальднер выразила надежду, что Россия в ответ на возможное одностороннее провозглашение независимости Косово не пойдет на признание независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. "Никаких решений по статусу Косово на данном этапе пока не принято, но в то же время я могу сказать, что после этого (провозглашения независимости Косово) мы, естественно, будем начеку, и надеемся, что также Россия поймет, что в Южной Осетии и Абхазии вещи, безусловно, должны оставаться такими, как они есть – они территориальная часть неделимой Грузии", – сказала она журналистам после встречи в четверг в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ладо Гургенидзе.

https://armenpress.am/rus/news/554479.html – цинк

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