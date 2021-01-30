 

В ЕС назвали интересной идею «скрестить» вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

30.01.2021, 4:00, Новости дня
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Идея комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca интересная и имеет свои преимущества, считает регулятор Евросоюза – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

«Это очень интересное исследование, которое, как мы ожидаем, очень скоро будет запущено. Мы полностью открыты к обсуждению возможностей, когда сначала вводится одна вакцина, а потом – другая. Эта стратегия может давать преимущества, поэтому мы открыты к обсуждению такого подхода, насколько он может обеспечить лучшую защиту от COVID-19», – передает слова представителя EMA РИА «Новости».

Регулятор продолжает изучать данные исследований по «Спутнику V» для возможной регистрации вакцины в ЕС, добавил представитель агентства.

В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.



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