Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии

30.01.2021, 4:00, Новости дня

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Российский истребитель МиГ-31 поднимался для сопровождения самолета-разведчика ВВС Норвегии над Баренцевым морем, информирует Национальный центр управления обороной России.

«29 января 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Для опознавания самолета и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух подняли истребитель МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

После разворота иностранного военного самолета от госграницы, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавили в сообщении.

Ранее Минобороны сообщало, что количество иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов вдоль российских границ, выросло на 40% по сравнению с 2019 годом.