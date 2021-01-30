Мнение: Разница ОЗ
30.01.2021, 3:46,
Разное
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К вопросу об адекватной планке ОЗ.
Что есть у этих девушек?
Хороший имидж?
Адекватная их запросам зарплата?
Почему у них такие претензии?
К счастью, у некоторых грандиозные планы никак не связаны с чувствами и они могут влюбиться в тех, кто согласится на них жениться, то есть в равных по ОЗ.
Но большинство женщин, которые хотят мужчин с ОЗ намного больше своей, останутся в ожидании алых парусов или в секс-онли у женатых бабников и холостых плейбоев. Или под тикающие часики согласятся замуж за коллегу, соседа, но будут считать, что зря одарили его своей алмазной пещеркой.
Чем-то нужно компенсировать большую разницу в доходе. Чем-то очень востребованным и ценным. Ослепительным имиджем, например.
К сожалению, все эти девушки считают себя очень красивыми и поэтому претендуют на состоятельных мужчин.
Две трети всех проблемы в ресурсе любви – от завышенной планки притязаний, которая базируется на завышенной самооценке. Всегда только на этом. Нужно хорошо осознавать связь трех этих вещей: проблемы в любви = завышенная планка притязаний = завышенная самооценка (корона).
Это хорошо понятно, друзья?
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Источник: Эволюция
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