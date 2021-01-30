Мнение: Разница ОЗ

30.01.2021, 3:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

К вопросу об адекватной планке ОЗ.

Что есть у этих девушек?

Хороший имидж?

Адекватная их запросам зарплата?

Почему у них такие претензии?

К счастью, у некоторых грандиозные планы никак не связаны с чувствами и они могут влюбиться в тех, кто согласится на них жениться, то есть в равных по ОЗ.

Но большинство женщин, которые хотят мужчин с ОЗ намного больше своей, останутся в ожидании алых парусов или в секс-онли у женатых бабников и холостых плейбоев. Или под тикающие часики согласятся замуж за коллегу, соседа, но будут считать, что зря одарили его своей алмазной пещеркой.

Чем-то нужно компенсировать большую разницу в доходе. Чем-то очень востребованным и ценным. Ослепительным имиджем, например.

К сожалению, все эти девушки считают себя очень красивыми и поэтому претендуют на состоятельных мужчин.

Две трети всех проблемы в ресурсе любви – от завышенной планки притязаний, которая базируется на завышенной самооценке. Всегда только на этом. Нужно хорошо осознавать связь трех этих вещей: проблемы в любви = завышенная планка притязаний = завышенная самооценка (корона).

Это хорошо понятно, друзья?

Кидайте еще мемы на эту тему.