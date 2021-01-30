В Южной Корее представили прозрачную солнечную панель

30.01.2021, 3:26, Новости дня

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Уникальную технологию преобразования солнечного света в электроэнергию разработали ученые из Южной Кореи. Их солнечная панель прозрачна. Поэтому ее можно устанавливать в самых неожиданных местах.

Например, вместо стекла в окнах, на крышах теплиц и даже на экранах электронных гаджетов вместо стекла может быть использована прозрачная солнечная панель. Она одновременно будет пропускать лучи света и вырабатывать электроэнергию.

По словам разработчика, прозрачные панели позволят значительно увеличить площадь, на которой устанавливаются фотобатареи. Кроме прочего, полученная электроэнергий становится дешевле, так как высокая стоимость панелей частично компенсируется за счет того, что не нужно покупать также и стекла.