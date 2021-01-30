 

В Соединенных Штатах научились превращать пищевые отходы в новую еду

30.01.2021, 3:26, Новости дня
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Разумеется, никто не подает объедки на стол повторно. Американские ученые обнаружили лишь, что на пищевых отходах можно выращивать особых бактерий, которых затем используют в сельском хозяйстве.

По словам представителей исследовательской группы из Калифорнийского университета, далее этих бактерий можно использовать для защиты сельскохозяйственных растений от различных патогенов.

Ученые напоминают, что количество пищевых отходов увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии. На их утилизацию приходится тратить огромные деньги. Разработанная новая технология позволит отчасти решить эту проблему и повысить эффективность сельскохозяйственного производства.



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