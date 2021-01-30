В Соединенных Штатах научились превращать пищевые отходы в новую еду
30.01.2021, 3:26,
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Разумеется, никто не подает объедки на стол повторно. Американские ученые обнаружили лишь, что на пищевых отходах можно выращивать особых бактерий, которых затем используют в сельском хозяйстве.
По словам представителей исследовательской группы из Калифорнийского университета, далее этих бактерий можно использовать для защиты сельскохозяйственных растений от различных патогенов.
Ученые напоминают, что количество пищевых отходов увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии. На их утилизацию приходится тратить огромные деньги. Разработанная новая технология позволит отчасти решить эту проблему и повысить эффективность сельскохозяйственного производства.
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