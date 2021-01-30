Мнение: Результаты борьбы с бедностью

30.01.2021, 3:20, Разное

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РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ В 2020 ГОДУ ВЫРОС ВДВОЕ ОТ УРОВНЯ 2010 ГОДА

В 2020 году располагаемый доход на душу населения в Китае составил 32 189 юаней /около 4 961 долл. США/, что более чем вдвое превышает уровень 2010 года. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные сегодня Государственным статистическим управлением КНР.

В реальном выражении рост данного показателя в годовом исчислении составил 2,1 проц за вычетом ценовых факторов, сообщила представитель управления Фан Сяодань.

По ее словам, за последние 10 лет совокупный рост реальных располагаемых денежных доходов на душу населения в стране составил 100,8 проц.

На 18-м Всекитайском съезде КПК в 2012 году Китай поставил цель удвоить доход на душу населения в городах и сельских районах к 2020 году от уровня 2010 года, что является ключевым компонентом построения среднезажиточного общества.

Китай добился исторического успеха в полном построении общества средней зажиточности и решающей победы в борьбе с бедностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с новогодним обращением.

Почти 100 млн сельских жителей, находившихся за чертой бедности по ныне действующему в Китае критерию, избавились от бедности за последние 8 лет, сказал Си Цзиньпин, добавив, что ярлык “бедный” был снят со всех 832 бедствовавших уездов.

Он также заверил, что страна продолжит писать великолепную картину возрождения села и идти к цели всеобщего процветания.

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