Мнение: 31 января всем настоящим думающим людям самое время перейти на темную сторону силы!

30.01.2021, 3:10, Разное

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Товарищи, комиссар Навальный врет! Переходите на темную сторону силы! Здесь вас ждут: 1) проклятая путинская стабильность (доказано А. Венедиктовым и И. Яшиным), 2) настоящая свобода слова (доказано С. Слепаковым), 3) гарантированное трудоустройство (доказано С. Кириенко и С. Сечиным), а также многое другое!

Ну, а серьезно, вот именно, что серьезно – оставаться в России т.н. "демократом", т.к. "думающим" человеком, совестливым журналистом, оппозиционным тик-токером и просто борцом с режимом Путина – это значит стать еще большим маргиналом. Большим, чем вы были неделю назад и станете уже в понедельник.

1) Те, кто верил и верит Навальному – доказали, что дна у них нет. Полный зашквар кина с "Дворцом", неадекватность "лидеров", попытки спровоцировать беспорядки, крыша и визги "западных партнеров". Ребят, это просто повесьте себе сразу две таблички на лоб: "Я дебил" и "Я предатель Родины". Ну, чтобы вам тоже как-то уже яснее становилось.

2) Те, кто якобы Навальному уже не верит, но все равно за идею. Кто любит разговоры про сменямость власти, про институты, про свободу слова и прочее-прочее-прочее. Такие – прогрессивные якобы интеллигенты.

Свободы слова – на Западе больше нет. Я вам сейчас серьезно говорю. Бан Трампу всеми соцсетями, попытка байденистов посадить критика Байдена, кто когда-то нарисовал про него каррикатуры, полная зачистка оппозиции в Германии или Франции, ребят – я так могу долго.

И при этом – вы постоянно пишите гадости везде подряд: в ЖЖ, на заборе, в ВК, в Фейсбуке – где меня бы уже забанили, даже пробовать не стану. Новая газета, Эхо Москвы и прочие помойки также работают и там никого не сажают.

Тепепь вам придеться выбирать: быть наивными глупышами, кто никак позврослеть не может – или быть циничными подонками, кто все понимает, но не может этого признать – потому что, тогда все узнают, что вы циничные подонки.

3) Те, кто якобы просто против Путина – потому что. Таким я предложу самое страшное: подумать.

Подумать, что будет – без Путина. И не из разряда пофиг или разберемся – а посмотреть на Украину. Где теперь скучают по Януковичу.

Да, я знаю, что Путин – не вечен. Но также я знаю – что это знает и он. И он думает о транзите власти, чтобы страну при этом не сломали, а поступательное движение вперед – продолжилось.

Да, я знаю, что вам не нравятся все эти слова. Поступательное движение, стабильность, что забыл?

Но – ничего другого еще не придумали, чтобы без крови, без надрыва – обеспечить вас айфончиками и другими ништяками. Кроме, конечно, быстро и сразу. Правда, тогда айфончики будут у сына Байдена, на кого компромата вагон, а застрелили ветерана-женщину у Капитолия, а про вас будут рассказывать, как вы клево сдохли на Майдане за победу демократии. Есть такой Яценюк вна Украине – не даст соврать, он там долларовый миллиардер.

Выбора все равно уже нет. Либо вы маргинализируетесь окончательно, либо умнеете.

Есть, правда, хардкор вариант, но он для смелых, а вы в массе своей же трусы? Если нет – поезжайте на Украину – там Россия как раз – без Путина. Но товарищ Максакова почему-то оттуда недавно свинтила. Хотя так гордо уезжала….

Счастья вам.