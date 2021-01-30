Слепаков ответил на атаку сторонников Навального новым стихотворением

30.01.2021, 3:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Юморист Семен Слепаков ответил новым стихотворением на выпады сторонников блогера Алексея Навального в свой адрес. Ранее шоумена раскритиковали за то, что он якобы пишет свои стихи об акциях протеста в РФ по указке Кремля.

Слепаков в своем Instagram написал в стихотворной форме ответ тем, кто ранее в комментариях раскритиковал его предыдущие стихотворения о незаконных митингах. Юморист отметил, что у него нет желания «отбиваться от оравы», вместо этого он предпочитает полежать у моря на матрасе и выпить пива. «Ваш праведный и столь истошный вой не очень мне приятен как поэту, но, поразмыслив, я кладу на эту агрессию свой орган половой», – отшутился Слепаков.

Он обратил внимание, что «бесконечно либеральный» посыл сторонников Навального предполагает, что в РФ в случае смены власти «будут какать радугою пони», а народ «освободится от оков».

Артист пояснил, что сам оценивает такое развитие ситуации совсем по-другому. «А мне сценарий видится иной – что управлять придет моей страной, коль вдруг народный гнев огонь раздует, лишь более отвязное жулье», – раскрыл он свою точку зрения.

Юморист выразил благодарность тем, кто высказался в его поддержку, и отметил, что не собирается злиться на тех, кто выступил против него.

Слепаков в конце стихотворения призвал «хоть чуть-чуть беречь друг друга», поскольку в настоящий момент РФ приходится «очень туго».

Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих.

В ответ на это сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля.

Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте».